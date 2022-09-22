Окупованих українців Путін жене у свою армію

Жителям незаконно анексованого українського Криму окупанти надсилають повістки до армії Росії через сайт державних послуг.

Також у Криму можуть “ловити” чоловіків просто на вулицях для вручення повісток.

Про це повідомляє організація КримSOS

“Як стало відомо КримSOS, чоловіки у тимчасово окупованому Криму почали отримувати повістки до армії РФ через сайт держпослуг. Якщо людина кілька днів не відвідуватиме особистий кабінет на сайті держпослуг, повістка автоматично вважатиметься отриманою”, – розповів голова правління КримSOS Олексій Тільненко.

Крім того, є інформація, що представники силових окупаційних структур можуть патрулювати вулиці міст та шукати чоловіків призовного віку для подальшого вручення повісток.

Організація наголошує, що рішення про часткову мобілізацію, про яку диктатор Путін оголосив 21 вересня, поширюється також на окуповані території, що є воєнним злочином. Примусова мобілізація заборонена Женевською конвенцією.

“Примус громадян супротивної сторони до участі у військових діях, спрямованих проти їхньої власної держави заборонений Гаазьким положенням. Також

На території непідконтрольної Києву Луганщині ЗС РФ проводять не часткову, а повну мобілізацію, забираючи всіх чоловіків, яких можуть знайти. Про це попередив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, указ президента РФ Володимира Путіна про проведення часткової мобілізації не торкається захопленої частини східного регіону.

Керівник ОВА вважає, що Росія поспішає з проведенням фейкових референдумів на окупованій території України, щоб активізувати призов до армії серед місцевого населення. Крім цього, така швидка підготовка до “голосування” свідчить про серйозний успіх українських Збройних сил на Харківському напрямку.

Гайдай попередив, що окупаційна адміністрація проводить на Луганщині не часткову, а повну мобілізацію, призиваючи до лав російських військ усіх чоловіків, яких може знайти.

“Вже немає медичних комісій. Вже за віком вони підняли верхню планку та опустили нижню, і вже немає броні на критичних підприємствах”, — продовжив керівник військової адміністрації.

Гайдай також вважає, що свіжо мобілізованих солдатів з Росії, яких Кремль перекине на фронт, не варто побоюватися. За його словами, загарбники після першого інтенсивного обстрілу втечуть з поля бою, оскільки для сьогоднішніх реалій на передовій потрібна спеціальна підготовка.

“Вони (свіжо мобілізовані росіяни — ред.) помиратимуть. Пропорційно побачимо, як збільшуватиметься кількість знищених російських солдатів”, — резюмував глава ОВА, коментуючи мобілізацію у РФ і на окупованих територіях.

це є порушенням законів і звичаїв війни, згідно з Кримінальним кодексом України”, – наголошується в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости