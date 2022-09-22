Жителям деокупованих територій, які втратили домівку, надають кімнати у гуртожитках Харкова.

Про це сьогодні, 22 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що чимало населених пунктів області, які тимчасово перебували в окупації, не готові до настання холодів.

«Там немає електрики та води, а отже, підключення тепла неможливе. У Куп’янську, Ізюмі, Балаклії та інших населених пунктах багато житлових будинків знищено, і людям просто нема де жити. Звичайно, ми надаємо їм допомогу, розміщуємо у гуртожитках, щоб вони могли перезимувати у більш-менш нормальних умовах», – повідомив Ігор Терехов.

За його словами, також постраждалим надають необхідну психологічну допомогу.

«Багато людей пригнічені, перебувають у шоковому стані, бо пережили справжній жах. Але поступово фахівці виводять їх із цього стану», – зазначив мер Харкова.

Агентство Телевидения Новости