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Рашисти обікрали музей: брали історичну зброю

Рашисти обікрали музей: брали історичну зброю

Військовослужбовці Збройних сил України в місті Ізюм виявили зброю та музейні експонати. Дані предмети були викрадені російськими загарбниками під час окупації населеного пункту.

Працівники слідчо-оперативної групи Ізюмського районного управління поліції провели огляд місця події.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Після проведення експертних досліджень музейні експонати будуть передані до музею.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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