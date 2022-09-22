На Рогани ремонтують постраждалі від обстрілів будинки

Ремонтно-відновлювальні роботи тривають у 17 багатоповерхових житлових будинках Індустріального району.Хід виконання реконструкції проінспектував Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що з першого дня повномасштабного вторгнення Індустріальний район зазнав тотальних бомбардувань, внаслідок чого житловий фонд був сильно зруйнований. Найбільше постраждали Роганський житловий масив та мікрорайон «Сонячний». Цієї осені там реконструюють 17 будинків.

«Частина будинків буде готова вже до опалювального сезону, який ми плануємо розпочати 15 жовтня. А є будинки, які здаватимемо на початку листопада. Це пов’язано з комплексом робіт і складними технічними рішеннями, які треба робити поетапно. Пошкоджено несучі конструкції, і цикл робіт має бути виконаний таким чином, щоб насамперед було надійно. Щоб люди могли заїхати до квартири і жити в нормальних умовах», – наголосив Ігор Терехов.

За його словами, у місті на реконструкції перебуває понад 60 будинків, які постраждали через ворожі обстріли.

Агентство Телевидения Новости