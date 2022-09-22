САП скасувала рішення про закриття справи «Роттердам+»

Головний антикорупційний прокурор України Олександр Клименко скасував постанову про закриття так званої справи «Роттердам+», яке було прийнято у травні 2021 року, як незаконну та необґрунтовану.

Як повідомили в САП, Клименко також повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

В Антикорупційній прокуратурі зазначили, що рішення прийнято за результатами вивчення матеріалів справи, ретельного дослідження висновків прокурорів під час закриття цього кримінального провадження та за підсумками наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснювали досудове розслідування.

Зокрема, Клименко виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження та неповноту дослідження матеріалів справи прокурором.

Причиною є експертиза Служби безпеки України, яка встановила нібито відсутність збитків. Це при тому, що, за останніми даними, збитки переоцінили у 39 млрд грн замість 19 млрд, як було на початку розслідування.

Нагадуємо:

Як відомо, у грудні 2016 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у позові до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яким позивач просив визнати незаконною постанову НКРЕКП про затвердження формули “Роттердам+”.

Апеляційний адмінсуд і Вищий адмінсуд залишили рішення без змін.

У січні 2020 року позивач подав до ОАСК заяву про перегляд рішення про відмову за нововиявленими обставинами, але суд повернув заяву, оскільки, на його думку, заявник не є учасником справи. Позивач подав апеляцію на таке рішення і 10 березня суд її задовольнив. Також суд повернув заяву про перегляд рішення для продовження розгляду її суддею ОАСК.У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою “вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну”.

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