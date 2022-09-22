Сувора зима відміняється, – гідрометцентр

“В останній час у засобах масової інформації, соціальних мережах поширюються повідомлення про надзвичайно сувору зиму 2022-2023 років. Подібна інформація не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків”, – йдеться у повідомленні.

Гідрометцентр зазначає, що сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі не дозволяє складати прогнози розвитку атмосферних процесів з такою великою завчасністю. Разом з тим, завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років, створення відповідних баз даних в українських метеорологів є можливість визначення трендів у температурному режимі в Україні.

Результати аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років свідчать про наступне:

– перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;

-середня мiсячна температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилась на 2,0-2,5 градуса;

-суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурними показниками нижче нуля градусів;

-сума від’ємних температур протягом зимового періоду скоротилась у 2 рази;

кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;

-перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення здійснюється у першій декаді квітня та раніше (закінчення опалювального періоду).

Гідрометцентр зазначає, що за результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття можна зробити наступні висновки:

-середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуса вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років;

-ймовірність тривалих холодiв в зимовий період в Україні є мінімальною;

-цілком ймовiрнi короткочаснi суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб;

-перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Агентство Телевидения Новости