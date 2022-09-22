У Росії шукають винних через невдачі під Харковом, почалися перестановки, — CNN

Росії намагаються знайти винних за провали російської армії в Харківській області. При цьому в Кремлі хочуть перекласти відповідальність невдалого управління спецоперацією з президента РФ Володимира Путіна на військових. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, у військовому керівництві Росії вже відбулися перестановки через невдачі на полі бою. Внаслідок цього структура російського командування стала ще безладнішою, ніж раніше.

Крім того, командира, який керував більшістю підрозділів ЗС РФ у Харківській області, тепер усунули з посади. Він перебував на посаді лише 15 днів.

Американські та західні політики вважають, що Росія обмежена у своїх можливостях дати стратегічно важливу відповідь на контрнаступ української армії. За їхніми словами, останніми днями Україна змінила імпульс війни на свою користь.

Офіційні особи вважають, що навіть після оголошення Путіним часткової мобілізації Росія не здатна швидко перекинути велику кількість військ в Україну через постійні проблеми з лініями постачання, комунікаціями та моральним духом військових.

“Навіть якщо Москві вдасться збільшити кількість солдатів — як за рахунок запобігання звільненню чинних контрактників, так і за рахунок мобілізації резервістів, — їй буде складно навчати, оснащувати й інтегрувати ці війська в активні підрозділи”, — вважає директор Збройних сил США Майкл Кофман.

Агентство Телевидения Новости