В Ізюмі почали відновлення газопостачання

Фахівці АТ «Харківгаз» розпочали обстеження і ремонти газових мереж Ізюму. Спочатку трасу газогонів перевіряють на наявність мін сапери ДСНС. За ними газовики обслідують газові мережі на наявність витоків. Наразі обстежуються газопроводи високого тиску. Протягом дня вдалось ліквідувати два суттєвих розриви на трубах, спричинених рашистським бомбардуванням.Враховуючи масштаби руйнувань, відновлення інфраструктури Ізюму – найскладніша задача, яку вже розпочали поетапно виконувати газовики АТ «Харківгаз».

Крм того ремонтні роботи на інфраструктурних об‘єктах проводяться в Золочівській та Печенізькій громадах області. Внаслідок удару агросора в Печенізькій ТГ, пошкоджено дві ділянки поліетиленових розподільних газопроводів. В Золочівській ТГ ремонтуються пошкоджені газопроводи будинків та ділянки розподільної системи.

В Слатине після виконаних ремонтів випробовуються на щільність газопроводи високого тиску.

Агентство Телевидения Новости