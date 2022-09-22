Кому війна – кому привід сходити до ломбарду

Оперативники викрили чоловіка, який в умовах воєнного стану вчинив крадіжки на території Холодногірського району Харкова

59-річний харків’янин дізнався про закопану у землі схованку на території приватного домоволодіння. Скористався відсутністю власників та проник до двору будинку. Він викрав золоті вироби загальною вагою близько 110 грамів. Прикраси збув до ломбарду.

Окрім цього чоловік на території одного з підприємств Холодногірського району скоїв крадіжку текстильних матеріалів. Викрадене перепродав.

Місцезнаходження речових доказів встановлено.Слідчі дії тривають. Зловмисник перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харкова.

Агентство Телевидения Новости