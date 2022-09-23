На окупованих територіях почалися псевдореферендуми про приєднання до рф

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей сьогодні, 23 вересня, розпочалися псевдореферендуми щодо приєднання до росії. Вони продовжаться до 27 вересня.

Про це повідомляють російські пропагандистскі ЗМІ, пише “Слово та Діло”

Місцеві «виборчі комісії» розпочали роботу о 8-й ранку. Крім того, дільниці для «голосування» відкрилися у росії.

У «ДНР» та «ЛНР» на псевдореферендум винесли питання, чи підтримують місцеві жителі «входження республіки до складу росії на правах суб’єкта рф».

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей питання звучить так: «Ви за вихід області зі складу України, утворення областю самостійної держави та входження її до складу російської федерації на правах суб’єкта рф?».

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