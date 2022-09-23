Країни «Великої сімки» засудили псевдореферендуми. рф обіцяють нові санкції
Країни «Великої сімки» (G7) засудили організовані росією псевдореферендуми на окупованих територіях України«Референдуми» про приєднання окупованих територій України до росії призначили на 23—27 вересня, які стартували сьогодні, ядерні погрози, часткову мобілізацію в рф«Новая газета»: У закритому пункті указу путіна йдеться про мобілізацію одного мільйона осіб, окупацію Запорізької АЕС та масові вбивства цивільних на ХарківщиніВлада Ізюму прогнозує понад тисячу жертв окупації росіян. Масових поховань є кілька. пише Бабель
Відповідна заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.
G7 засуджує агресію росії проти України і вимагає від рф вивести війська. Країни закликають рф поважати суверенітет України, припинити «фільтрацію» і примусове вивезення українців з окупованих територій до росії. G7 не визнають псевдореферендуми і обіцяють росії точкові нові санкції.
Також міністри семи країн і високий представник ЄС домовилися подбати про швидке й ретельне забезпечення збереження доказів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Україні в цьому обіцяють підтримку.
У G7 наголошують, що Україна має повне право захищатися від військ рф та повертати контроль над втраченою територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Міністри підтвердили готовність своїх країн продовжувати економічну, фінансову, гуманітарну, військову й дипломатичну підтримку України «настільки довго і в таких масштабах, як це буде необхідно».
Між тим, з окупованих територій передають, що голосування все більше перетворюється у фарс, для кількості право голсу надають навіть 13-річним підліткам