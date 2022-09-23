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Підлегла Терехова відпочиває у Ніцці під час війни (ФОТО)

Підлегла Терехова відпочиває у Ніцці під час війни (ФОТО)

Підлеглі ігнорують Терехова. Ще одна чиновниця влаштувала відпочинок у Ніцці під час війни

 Співробітниця департаменту Харківської міської ради Ганна Рябоконова під час війни та обстрілів Харкова відсвяткувала день народження у Ніцці та Монако

 Про це свідчать фото, оприлюднені Рябоконовою в соціальній мережі “Фейсбук” та “Інстаграм”, які вже перепостили пабліки

Судячи з фото, чиновниця проводить час із вином на розкішних курортах та у дорогих апартаментах. Наразі сторінку Рябоконової у “Фейсбуку” вже закрито.

За рішенням Кабміну всі чиновники в незалежності від статі повинні були повернутися  в Україну ще до 25 квітня. Їх перебування за кордоном можливо тільки через офіційну командировку.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Харкові спалахнув скандал навколо постаті директора департаменту земельних відносин міськради Сергія Колесника, який, як і Рябоконова, хвалився в соцмережах розкішним відпочинком у Ніцці під час війни

Через обурення громадськості мер Харкова Ігор Терехов був змушений звільнити Колесника з посади. При цьому Терехов пообіцяв, що “так буде з кожним, хто дозволяє собі такі витівки”. Схоже, погрози мера на його підлеглих не вплинули.

У міськраді новий скандал поки не коментують.

Агентство Телевидения Новости

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