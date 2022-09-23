Харківська область отримала партію вакцини Сomirnaty

17 550 доз вакцини Сomirnaty проти COVID-19 вже розподілені серед медичних закладів Харкова та області.

Вакцину в Україну доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах міжнародної ініціативи COVAX, повідомляють в ХОВА

«Ця вакцина може бути використана як для 1 чи 2 щеплення, так і для бустерної та додаткової вакцинації. Нагадаю, що МОЗ рекомендує бустерні щеплення робити саме мРНК вакциною», – зазначив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максим Хаустов.

Він також розповів, що область забезпечена у достатній кількості вакциною CoronaVac, є в наявності Janssen. Очікується надання Харківщині другої партії Сomirnaty.

«Нагадую, що єдиним дієвим засобом протидії хворобі є вакцинація. Бережіть своє здоров’я та піклуйтесь про близьких», – сказав Максим Хаустов.

Перелік пунктів та центрів, де можна зробити щеплення, дивіться за посиланням (https://bit.ly/vaccinationpoints).

Агентство Телевидения Новости