Маляр розповіла, чому Україна не б’є по території РФ
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Україна веде оборонну війну, тому не планує завдавати ударів по території Росії. Про це вона сказала в інтерв’ю на Youtube-каналі «Ісландія».
«Наше завдання звільнити наші території. Ми не агресори, не загарбники. Ми ведемо оборонну війну, в рамках якої можуть бути наступальні дії», – зазначила замміністра у відповідь на запитання, чому Україна не завдає ударів по російській території, аби послабити воро
Вона додала, що саме в Харківській області вперше українська армія провела такий оборонний наступ.
«Наша доктрина полягає в тому, що ми ведемо оборонну війну, тому ми не будемо наступати на чужі території, ми повертаємо своє», – підкреслила Маляр.
Замміністра наголосила, що Україна дотримується міжнародного законодавства щодо правил ведення війни, захищає свої території та не планує порушувати ці норми.
«Ми не росіяни, це треба чітко усвідомлювати. І як би ми не жартували на ці теми, бо це дійсно теми для українського фольклору, к Україна святкуватиме перемогу, але Україна дотримується всіх норм міжнародного права і ми гарантуємо, що ми будемо дотримуватись», – сказала заммыныстара.
При цьому вона додала, що є різні способи впливати на скорочення життя «цих людей».
Водночас будь-які військові дії на окупованих територіях не вважаються порушенням міжнародних норм.
«Все, що окуповане, – це наше. Ми маємо право воювати, влучати на наших територіях, тому що це наші території», – резюмувала Маляр.