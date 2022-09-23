Зруйнований музей Сковороди законсервують до весни

Харківщині погасили марку «Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди»

У презентації марки взяв участь Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Цього року планувалося провести масштабне святкування на честь 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, але через військову агресію рф тепер ще потребує ремонту сам музей видатного філософа. Щоб зібрати кошти для відновлення зруйнованої 6 травня російською ракетою будівлі музею Григорія Сковороди, де філософ жив останні роки життя, «Укрпошта» зробила благодійний випуск марки.

«Ми приїхали для того, щоб подивитися, як можемо зробити консервацію, щоб можна було пережити зиму і розпочати проєктні роботи з відновлення самого музею. «Укрпошта» допоможе зібрати частину грошей, також ми зможемо залучити кошти з фонду ЮНЕСКО», – розповів Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що садиба-музей була зруйнована прямим влучанням ракети навесні, колекцію встигли частково вивезти, але сама будівля сильно посраждала.

Агентство Телевидения Новости