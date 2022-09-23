У Конгресі закликали Пентагон надати Україні новий вид сучасних безпілотників – ЗМІ

Група членів Конгресу, до складу якої увійшли представники обох партій, закликала Міністерство оборони США дати Україні сучасні безпілотники, які досі не надавалися.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє CNN на основі листа, що є у розпорядженні їхньої редакції та The Wall Street Journal.

Лист від 17 членів Конгресу адресований главі Пентагону Ллойду Остіну і датований 21 серпня.

У ньому зазначають, що Україна могла би краще протистояти російським загрозам із передовими безпілотниками, як MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper.

“Ці передові системи можуть розташовуватися далеко від лінії фронту і забезпечувати постійне спостереження, точне відстеження з великою дальністю і визначення цілей, що необхідно для боротьби з російськими ракетами”, – йдеться у листі.

Члени Конгресу закликають оперативно провести оцінку про те, чи надавати MQ-1C Gray Eagle, “щоб ця ретельна оцінка не коштувала українцям ще більше життів”.

Як пишуть журналісти, Україна вже просила США про MQ-1C Gray Eagle – про це на брифінгу сказав представник пресслужби Пентагону Пет Райдер. Він зазначив також, що рішення з цього приводу ще не приймалися. Він зазначив також, що раніше Україні передали інші системи для моніторингу ситуації, як безпілотники Puma, ScanEagle, Switchblade та Phoenix Ghost.

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