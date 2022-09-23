СБУ затримала ще трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, у тому числі й втікачку-заступницю мера Вовчанська

У рамках оперативного відпрацювання територій Харківщини, звільнених від окупантів, затримано трьох осіб – двох чоловіків, які вступили до лав «народної міліції» в Куп’янську, та першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з представниками та була оголошену у розшук за звинуваченням у державній зраді.

Усіх трьох зловмисників співробітники СБУ затримали у межах стабілізаційних заходів – під час комплексного оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківщини.

Встановлено, що 36-річний і 31-річний мешканці Куп’янська після тимчасової окупації ініціативно влаштувалися у так звані «правоохоронні органи».

На початку липня їх обох призначили на посади «виконуючими обов’язки поліцейського взводу патрульної служби».

Наразі їм оголошено про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Інша зрадниця – 67-річна громадянка, обіймаючи посаду першої заступниці Вовчанського міського голови, добровільно надавала допомогу представникам рф під час тимчасової окупації міста.

Зокрема, вона склала і передала представникам російсько-окупаційних військ списки учасників Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил на Сході України; патріотично налаштованих громадян та активістів-членів проукраїнських організацій Вовчанська.

21 липня 2022 року посадовиці було заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та оголошено в розшук. Наразі її затримано, повідомляє прокуратура Харківської області.

Документування та викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости