У Балаклії намагаються встановити понтонну переправу через Сіверський Донець

22 вересня зведені загони ДСНС продовжували виконувати завдання з відновлення нормальних умов життєдіяльності на деокупованих територіях Харківщини. Наразі відновлювальні роботи тривають у звільнених містах Балаклія та Ізюм, в яких задіяно 170 рятувальників та 70 одиниць техніки. Також біля 130 піротехніків очищують забруднені ворожими вибухонебезпечними предметами деокуповані території. Лише протягом минулої доби вони ліквідували 1249 одиниць ВНП.

У Балаклії рятувальники працюють над можливістю встановлення понтонної переправи через річку Сіверський Донець, задля чого розчищають прилеглу до місця встановлення територію від дерев. Проводиться деблокування обладнання у зруйнованій насосній станції, розчищаються завали, прибираються залишки будівельних конструкцій, демонтуються аварійні елементи конструкцій котельні. Працюють 2 електрогенератори потужністю 600 та 100 кВт для забезпечення робіт на пошкоджених ділянках електромереж з відновлення електропостачання та підключення абонентів. Проводяться роботи з пошуку пошкоджених підземних електромагістралей.

В Ізюмі тривають аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій школі №4, ліцеї №12 та Приладобудівному заводі. Рятувальники розбирають завали, демонтують аварійні залишки будівельних конструкцій.

Сили зведеного загону також залучені в роботах з ексгумації тіл у місцях масового захоронення людей, вбитих загарбниками, виконують інші поставлені задачі.

Агентство Телевидения Новости