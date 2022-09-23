Парламент Німеччини провалив голосування за рішення про надання танків Україні

Депутати коаліції та члени «лівої» фракції своїми голосами завадили негайному прийняттю відповідного рішення у парламенті.

Німецький парламент не зміг проголосувати за пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо негайного постачання танків та іншої бронетехніки Україні, повідомляє УНІАН із посиланням на NTV.

винести на голосування запропонували документ під назвою «Захищаючи мир і свободу в Європі – рішуче підтримуючи Україну важкою зброєю зараз». Документ містив заклик негайно надати дозвіл на експорт до України бойових танків і бронетранспортерів з запасів німецької промисловості. Крім того, він містив вимогу направити Україні додаткове важке озброєння.

Однак, депутати коаліції та члени «лівої» фракції своїми голосами завадили негайному прийняттю рішення у парламенті. Замість цього пропозицію ХДС/ХСС було передано для обговорення в комітет закордонних справ, що значно відкладе ухвалення рішення.

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