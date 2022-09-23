120 людей було евакуйовано з Куп’нська

22 вересня у звільненому місті Куп’янську рятувальники ДСНС разом з волонтерами забезпечували евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку з Куп’янська до обласного центру. Вони допомагали в інформаційних питаннях, вантажили валізи у транспорт, супроводжували малорухомих людей. Загалом за вчора вдалось евакуювати біля 120 осіб.

Також спеціальним автомобілем ємністю 8т надзвичайники доставили місцевим мешканцям питну воду. З 10 до 17 години вони підвозили воду у різні мікрорайони міста, аби люди змогли зробити мінімальні запаси.

Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головне управління ДСНС України у Харківській області ліквідували 24 одиниці протитанкових мін ПТМ-1, які напередодні ворог розкидав за допомогою реактивної системи залпового вогню. Це протитанкові міни касетного типу, що мають самоліквідатори. Ці боєприпаси не можна чіпати за жодних умов. Тому піротехніки знешкоджували їх на місці шляхом підриву.

Агентство Телевидения Новости