У Золочівській громаді відновили електропостачання після ворожих обстрілів

З початку вересня внаслідок обстрілів з боку рф була знеструмлена частина селища Золочів, а також села Березівка, Олександрівка, Довжик та інші.

Наразі фахівці «Харківобленерго» повністю відновили пошкоджені повітряні лінії в цих населених пунктах. Таким чином вдалося заживити понад 3500 споживачів, що залишалися без світла внаслідок ворожих атак.

Завдяки ЗСУ після звільнення Харківської області інтенсивність ворожих обстрілів знизилася. Тому енергетики найближчим часом сподіваються відремонтувати й ті об’єкти, до яких не було доступу кілька місяців.

Агентство Телевидения Новости