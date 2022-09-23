Мобільні оператори відновлюють зв’язок на деокупованих територіях Харківщини

Мобільні оператори «Київстар» та lifecell відновили зв’язок у понад 10 населених пунктах деокупованої Харківської області, повідомляють пресслужби компаній у п’ятницю, пише Інтерфакс-Україна.

«За останні 10 днів інженери компанії відновили роботу мережі мобільного зв’язку в населених пунктах Балаклія, Білий Колодязь, Борівське, Вишнева, Вовчанськ, Волохів Яр, Ізюм, Петрівське, Шевченкове, Чкаловське», – йдеться у повідомленні “Київстару” у п’ятницю.

Водночас роботу обладнання lifecell відновлено у Балаклії, Шевченковому, Вовчанську, Ізюмі, Липцях та Циркунах. Завдяки цьому зв’язок з’явився не лише у цих населених пунктах, а й у навколишніх селах: Вербівка, Вовчанські Хутори, Гатище, Лиман, Огірцеве, Симинівка, Синельникове, Тихе та Цегляне, зазначила компанія у п’ятницю.

Згідно з повідомленням операторів, за відсутності електроенергії для підтримки роботи мережі фахівці використовують стаціонарні та пересувні дизель-генератори, а там, де волоконно-оптична інфраструктура критично пошкоджена, використовується обладнання Starlink.

«Використання цієї системи дозволяє відновити мережу в регіонах, де транспортна мережа фізично пошкоджена та її ремонт потребує часу. Дія Starlink не залежить від звичайної інтернет-інфраструктури, адже супутникова система стійка до пошкоджень та здатна забезпечити безперебійне з’єднання», – зазначили фахівці.

Компанії також продовжують поновлення та розвиток своїх мереж. Таким чином, за вісім місяців 2022 року фахівці «Київстару» побудували 302 нові базові станції мобільного зв’язку, а також оновили та модернізували 5,5 тис. працюючих базових станцій. За шість місяців цього року компанія інвестувала у будівництво та розвиток телеком мережі в Україні майже 1,7 млрд грн.

Водночас, за період повномасштабного вторгнення зосії в Україну lifecell здійснив понад 45 тис. виїздів бригад на ремонт обладнання. У компанії повідомляють, що загалом на територіях, де велися бойові дії, було знищено або пошкоджено сотні базових станцій.

Агентство Телевидения Новости