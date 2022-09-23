Німеччина готова надавати притулок «уклоністам» із рф, Чехія та Естонія – проти

«У росіян має залишитися можливість в’їжджати до ЄС», – наголосив представник уряду ФРН, коментуючи відмову Фінляндії та країн Балтії приймати росіян, які намагаються уникнути мобілізації.

Росіяни, які не бажають вирушати на військову службу в рамках мобілізації, що почалася, зможуть отримати політичний притулок у Німеччині. Про відповідну заяву уряду ФРН повідомляє кореспондент DW у Берліні у п’ятницю, 23 вересня.

Ухилення від мобілізації є переконливою причиною для позитивного розгляду заяви з проханням про політичний притулок у Німеччині, наводить він слова прес-секретаря канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Зазначається, що відповідна вказівка ​​вже була надана Федеральному відомству з питань міграції та біженців (BAMF). Претендувати на здобуття притулку у Німеччині зможуть і дезертири.

Гуманітарні візи «уклоністам» та дезертирам видавати не будуть

Коментуючи позицію Фінляндії та країн Балтії, які заявили раніше, що вони не готові приймати росіян, які намагаються уникнути мобілізації, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) наголосив: «У росіян має залишитися можливість в’їжджати до ЄС».

При цьому зазначається, що планів поширити дію параграфа 22 Закону про перебування, що дозволяє отримати національну німецьку візу для в’їзду в країну з-за кордону з гуманітарних причин, уряд ФРН не має.

Раніше, наприкінці серпня, у відповідь на запит DW до BAMF повідомили, що небажання проходити військову службу чи дезертирство не є автоматично причинами надання політичного притулку в Німеччині або відхилення клопотання про нього.

«Заклик у російську армію на основі загального військового обов’язку сам по собі не є приводом для надання захисту. Як і інші держави, Російська Федерація має законне право утримувати збройні сили. Акт переслідування з боку держави можна припустити лише в тому випадку, якщо заходи переслідування та можливі покарання невідповідні (провину. – Ред.). Крім того, відмова від служби мала бути єдиним способом уникнути участі у військових злочинах», – наголосили тоді в BAMF.

Клопотання росіян про притулок у Німеччині

24 серпня у відповідь на запит DW у відомстві повідомили, що з січня до липня 2022 року до BAMF надійшло 1098 клопотань про надання політичного притулку від росіян. Загальна кількість клопотань про надання політичного притулку у Німеччині становило цей період 98 385.

Водночас, Чехія та Естонія не пускають до себе росіян, які тікають від мобілізації: глави МЗС цих держав вважають, що рішення Путіна роздавати повістки населенню не є підставою для надання громадянам рф притулку.

Росіяни, які тікають зі своєї країни, щоб уникнути мобілізації, не відповідають умовам отримання гуманітарної візи в Чехії. Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, повідомляє видання Фокус із посиланням на České Noviny.

«Я розумію, що росіяни тікають від того, до чого можуть привести відчайдушні рішення путіна. Але ті, хто тікає з країни, тому що не хочуть виконувати зобов’язання, накладені власною державою, не відповідають умовам для видачі гуманітарної візи», – наголосив Ліпавський.

Зараз рішення про допуск на територію громадян рф країни-члени ЄС можуть приймати самостійно. За словами глави зовнішньополітичного відомства Чехії, представники країн європейського блоку нині обговорюють, як реагувати на нову ситуацію, і хочуть виробити єдину позицію щодо цього питання.

Позиція країн Балтії

Аналогічного погляду дотримуються й в Естонії. Міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу розповів агентству Reuters, що відмова від виконання свого громадянського обов’язку в Росії не є достатньою підставою для надання притулку в інших державах.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас також наголосила, що країна не приховуватиме в себе громадян росії, які бажають втекти від мобілізації.

«Кожен громадянин відповідальний за дії його країни, і громадяни росії не виняток. Тому ми не даємо притулку російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни», – зазначила глава естонського уряду.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, зі свого боку, заявив, що відмова приймати громадян рф пов’язана з питаннями безпеки. За його словами, багато хто з тих росіян, які зараз тікають від мобілізації, до цього не мали нічого проти вбивства мирних українців.

Керівник Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що кожна така заява про надання притулку від громадян рф має розглядатися в індивідуальному порядку.

«Звернення російських громадян за візами й надалі розглядатимуться в звичайному порядку з урахуванням усіх обставин щодо кожної конкретної нагоди, щоб уникнути загроз національній безпеці, але зі збереженням відкритих дверей для переслідуваних представників громадянського суспільства та опозиції», – зокрема, прокоментував литовський політик.

Агентство Телевидения Новости