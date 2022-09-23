В Козачій Лопані знайдено братську могилу, куди окупанти звозили загиблих

Братську могилу в Козачій Лопані, якій загарбники захоронювали загиблих, правоохоронцям показали місцеві мешканці. Найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій. Про це повідомляє голова Нацполіції Ігор Кліменко.

У приміщенні райвідділу була розташована катівня. Люди розповіли, що деяких утримуваних окупанти при відступі вивезли із собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів.

Зведені загониДСНС, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та інші фахівці працюють на звільнених територіях Харківщини. Роботи дуже багато: розмінування, збір доказів воєнних злочинів росії, встановлення усіх осіб, які співпрацювали з ворогом, відзначив Ігор Кліменко.

Агентство Телевидения Новости