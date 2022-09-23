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На місці масового поховання в Ізюмі ексгумували 436 тіл

На місці масового поховання в Ізюмі ексгумували 436 тіл

Сьогодні завершується ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Усього ексгумовано 436 тіл. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв’язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані статеві органи. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл – цивільні, 21 – військові.

Близько 200 людей – судмедексперти, поліцейські, прокурори, співробітники ДСНС працювали тут щодня.

Кожне зі знайдених тіл – це окрема історія. І ми з’ясуємо обставини загибелі кожної людини, щоб їхні рідні і близькі дізналися правду, а вбивці були покарані.

На жаль, таке масове поховання не єдине в Ізюмі. Знайдено щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. Наразі проводяться огляд та розмінування.

Агентство Телевидения Новости

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