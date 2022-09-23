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Під Чугуєвом в лісі піймали окупанта, переодягнутого в цивільний одяг

Під Чугуєвом в лісі піймали окупанта, переодягнутого в цивільний одяг

Поліція затримала мобілізованого військовослужбовця російської армії у Чугуївському районі Харківщини: окупант переодягнувся у цивільний одяг та ховався у лісі.

Його виявили поліцейські під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій.

27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил російської федерації через місто Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блок-постах.

В село Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних Сил України.

Зловмисник буде переданий співробітникам військової служби правопорядку.

Агентство Телевидения Новости

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