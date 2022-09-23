Шукала жертв серед іноземців на сайтах знайомств: харківські кіберполіцейські викрили шахрайку

Зловмисниця підшукувала жертви серед чоловіків-іноземців на сайтах знайомств та обманним шляхом отримувала кошти на свій банківський рахунок. За скоєне їй загрожує до 3 років ув’язнення.

Правопорушення викрила кіберполіція Харківщини спільно зі слідчими Харківського районного управління поліції № 2 та у співпраці з Центром скарг про злочини в Інтернеті (Internet Crime Complaint Center) Федерального бюро розслідувань США та Глобальним центром взаємодії у кіберпросторі (Global Cyber Cooperative Center).

Правоохоронці встановили, що 45-річна жінка розміщувала оголошення на сайтах знайомств та спілкувалася з чоловіками-іноземцями від імені 22-річної дівчини. В ході листування з жертвою зловмисниця виказувала зацікавленість у довготривалих відносинах та шлюбі, розміщувала привабливі фото молодої дівчини. Надалі спонукала чоловіків перевести гроші на її банківський рахунок під різними приводами.

Поліцейські провели обшук за місцем мешкання фігурантки. За результатами вилучили мобільні телефони та банківські картки. Наразі поліція встановлює остаточну кількість потерпілих та суму завданих збитків. Одним із потерпілих є громадянин США, який перерахував шахрайці майже 16 тисяч доларів США.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру. Їй загрожує до 3 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Салтівська окружна прокуратура Харківської області.

Агентство Телевидения Новости