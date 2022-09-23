Антисанітарія та відсутність їжі: поліція вилучила з родини підлітка із вадами розвитку

У Харкові поліцейські викрили жінку у недбалому ставленні до виховання сина: житло родини знаходилось в антисанітарному стані, продукти харчування були відсутні.

22 вересня співробітники ювенальної превенції ХРУП № 2 спільно зі службою у справах дітей перевірили сім`ю, в якій виховується 12-річний підліток з вадами психологічного розвитку.

Під час перевірки мати дитини не було вдома. Квартира знаходилась в антісанитарійному стані. Продукти харчування в оселі відсутні.

Зі слів сусідів, жінка зловживає алкогольними напоями.

Поліцейські прийняли рішення тимчасово вилучити дитину та направили хлопця до лікарняного закладу. Вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності за недбале ставлення до виховання своєї дитини.

Агентство Телевидения Новости