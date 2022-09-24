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Пішов за грибами, підірвався на міні. Подвійний випадок

Пішов за грибами, підірвався на міні. Подвійний випадок

В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби.

‼️«Вкотре нагадую усім – відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Закликаю утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров’я», – звернувся до громадян Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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