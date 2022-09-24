Куп’янск знову під обстрілами, серед поранених знову діти

Сьогодні рівно 7 місяців від початку повномасштабного російського збройного вторгнення. Ворог не припиняє терор мирного населення Харківщини.

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти, розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення, повідомяють в ХОВА

Найбільше від обстрілів страждає Куп’янський район. За минулу добу там зазнали поранення 5 людей, в тому числі 2 дітей – сестри 10 та 17 років.

▪️На лінії зіткнення наші захисники продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі і техніці.

Агентство Телевидения Новости