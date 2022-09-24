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Куп’янск знову під обстрілами, серед поранених знову діти
Сьогодні рівно 7 місяців від початку повномасштабного російського збройного вторгнення. Ворог не припиняє терор мирного населення Харківщини.
Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти, розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення, повідомяють в ХОВА
Найбільше від обстрілів страждає Куп’янський район. За минулу добу там зазнали поранення 5 людей, в тому числі 2 дітей – сестри 10 та 17 років.
▪️На лінії зіткнення наші захисники продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі і техніці.