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Куп’янск знову під обстрілами, серед поранених знову діти

Куп’янск знову під обстрілами, серед поранених знову діти

Сьогодні рівно 7 місяців від початку повномасштабного російського збройного вторгнення. Ворог не припиняє терор мирного населення Харківщини.

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти, розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення, повідомяють в ХОВА

Найбільше від обстрілів страждає Куп’янський район. За минулу добу там зазнали поранення 5 людей, в тому числі 2 дітей – сестри 10 та 17 років.

▪️На лінії зіткнення наші захисники продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі і техніці.

Агентство Телевидения Новости

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