Колаборанти, які збежали в рф з Харківщини, скаржаться на прийом

Відомо, що більшість колаборантів, які активно співпрацювали на Борівщині з окупаційною владою, також покинули громаду і перебувають на території країни-агресора. Деякі з них вже скаржаться знайомим на погані умови проживання в рф, відсутність будь-яких виплат чи соціальних допомог, принизливе ставлення з боку місцевого населення. Багато хто з них хоче повернутися додому, але дороги назад вже немає, – повідомляють в Борівській громаді

Лівобережна частина Борівської громади ще окупована. Тут ще зберігається присутність російських військ. Поблизу ведуться бойові дії. Звуки вибухів і обстрілів постійно чути зі сторони Куп’янська та села Піски-Радьківські. Повідомляють про вибух у Боровій сьогодні на території харчосмакової фабрики. За попередньою інформацією, серед мирного населення жертв немає. Окупанти вибірково обшукують подвір’я та будинки борівчан, забирають транспортні засоби та інше майно.

У населених пунктах Борівської громади досі немає електрики, але є газ і де-не-де почав з’являтися мобільний зв’язок. Магазини працюють не всі і за скороченим графіком. Хліб та інші продукти харчування у продажу є. Великим дефіцитом залишається бензин та дизельне пальне. Відчайдушні борівчани попри все тримаються, продовжують займатися домашнім господарством, продають власну продукцію на стихійному ринку, обмінюються продуктами харчування. Деякі сміливці навіть наважуються ходити в ліс по гриби, але це наразі надзвичайно небезпечно. На жаль, вже відомо про випадок підриву на міні мирного мешканця у лісі поблизу села Підлиман. Закликаємо громадян бути обережними, не відвідувати ліси та лісосмуги, не перебувати біля закинутих будівель та пустих будинків, уважно дивитися під ноги і не чіпати незнайомі предмети.

Агентство Телевидения Новости