Оголошено у розшук харків’янина, який добровільно очолив «міліцію» в Козачій Лопані

Оперативники Служби безпеки України встановили, що 33-річний харків’янин, який на момент російського вторгнення перебував у прикордонному з росією селищі Козача Лопань, добровільно погодився співпрацювати з окупантами. У травні він вступив у змову з представниками ворожих військ та «очолив» створений ними незаконний правоохоронний орган – так званий «територіальний відділ міліції смт Козача Лопань».

Він організовував діяльність цього псевдоправоохоронного органу, підписував та погоджував незаконні службові документи, керував і надавав вказівки своїм підлеглим.

Нагадаємо, одна з катівень, де російські окупанти та їх пособники знущалися з місцевих мешканців, була облаштована саме в приміщенні цього відділу «народної міліції» в смт Козача Лопань.

Встановлено, що на початку вересня, незадовго до звільнення селища від рашистських окупантів, зловмисник втік за кордон до росії, де поки що переховується від Українського правосуддя.

Наразі колаборанту заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення особистої причетності «начальника» окупаційної поліції до викрадення та катування людей.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости