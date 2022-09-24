Тюрма за відмову воювати та здачу в полон: нові закони для російських військових

Президент росії володимир путін затвердив внесення змін до Кримінального кодексу росії, згідно з яким запроваджується покарання до для військових за добровільне здавання в полон та дезертирство.

Про це йдеться в указі глави держави, цитують російські пропагандистські ЗМІ, зокрема TACC.

Відповідно до поправок, запроваджується покарання до 10 років позбавлення волі для військових за добровільне здавання в полон та до 15 років позбавлення волі за дезертирство у період мобілізації чи воєнного часу. Мародерство у воєнний час каратиметься позбавленням волі на строк до 15 років.

Також, згідно зі змінами, періоди мобілізації та воєнного стану визнаються «обтяжливими обставинами при скоєнні злочинів».

Норми, що діяли раніше, мали на увазі, що до таких обставин належало вчинення злочину в умовах збройного конфлікту або військових дій.

Згідно з новим законом, до обтяжувальних обставин додалося скоєння злочину в період мобілізації, воєнного стану, а також у воєнний час.

Також путін підписав закон про спрощене надання російського громадянства іноземцям, які уклали контракт про проходження військової служби.

Вони зможуть звернутися з заявами про приймання у російське громадянство без надання посвідки на проживання та без проживання в росії безперервно протягом 5 років.

При цьому перший контракт про проходження військової служби вони можуть укласти на 1 рік (раніше мінімальний термін такого контракту був 5 років).

Часткова мобілізація у росії

Президент росії володимир путін оголосив часткову мобілізацію в рф. Вона розпочалася вже з 21 вересня. Після путіна заяву зробив міністр оборони сергій шойгу. Він анонсував, що в межах часткової мобілізації мають призвати 300 тисяч резервістів.

Мобілізувати нібито будуть тих, хто відслужив, має військово-облікову спеціальність, студентів обіцяють не чіпати. За словами міністра, строковиків на війну проти України не відправлятимуть. Однак у медіа неодноразово повідомляли, що росія все-таки відправляє строковиків на війну, попри свої запевнення у протилежному.

Після оголошення путіна низка країна, зокрема Литва, Латвія, Естонія та Чехія, оголосили, що не надаватимуть притулок росіянам, які тікають від мобілізації. Натомість Німеччина заявила про готовність приймати тих, хто тікає від мобілізації в рф.

Агентство Телевидения Новости