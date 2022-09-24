За добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 8 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 24 вересня. 213 доба війни.

Окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.

На Слобожанському напрямку противник завдавав вогневого ураження в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету окупантів.

Ракетні війська і артилерія, зокрема, уразила 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюються.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости