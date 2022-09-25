Окупанти обстріляли школу у Куп’янску та виробництво у Чугуїві

За добу з 24 по 25 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язаних з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальним службам,

3 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському (промислове підприємство) та Куп‘янському (навчальний заклад) районах області.

Агентство Телевидения Новости