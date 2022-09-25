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Окупанти обстріляли школу у Куп’янску та виробництво у Чугуїві
За добу з 24 по 25 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Протягом звітного періоду здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:
7 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язаних з веденням бойових дій;
1 – на аварійно-рятувальні роботи;
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальним службам,
3 – інші виїзди.
Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському (промислове підприємство) та Куп‘янському (навчальний заклад) районах області.