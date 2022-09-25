Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:40
Просмотров: 52

Окупанти обстріляли школу у Куп’янску та виробництво у Чугуїві

Окупанти обстріляли школу у Куп’янску та виробництво у Чугуїві

За добу з 24 по 25 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язаних з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальним службам,

3 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському (промислове підприємство) та Куп‘янському (навчальний заклад) районах області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 