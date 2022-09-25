Триває розбір завалів в Ізюмі та Балаклеї

Протягом доби рятувальники зведеного загону у м. Балаклія продовжували роботи на зруйнованій будівлі каналізаційної насосної станції. Забезпечено енергоживленням 6 багатоповерхівок (понад 300 абонентів) за допомогою електростанції 600 кВт, – повідомляють в ДСНС

У м. Ізюм проведені роботи з розбору завалів на території ЗОШ №4, а також другого поверху та частково першого, двоповерхової загальноосвітньої школи №12.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено63 залучення, обстежено та очищено територію загальною площею 25,96 га, вилучено та знешкоджено 748 вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у м. Балаклія та м. Ізюм.

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