Вісім поранених за добу: ворог обстрілює все, куди може дістати

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли мирного населення Куп’янського, Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Красноградського районів Харківщини.

У смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти. В Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства, повідомили в ХОВА

У Красноградському районі місцеві чули вибух за межами населених пунктів. Без постраждалих та руйнацій, спрацювали наші повітряні оборонці.

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі госпіталізовано з пораненнями 7 людей. В Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 49-річний чоловік.

▪️Мінна небезпека в області залишається високою. Триває процес розмінування. Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили майже 26 га території області та знешкодили 748 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники продовжують бити ворога, використовуючи весь доступний їм арсенал.

Агентство Телевидения Новости