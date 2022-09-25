Україна терміново скликає Радбез ООН через “референдуми”

Україна запросила термінове засідання Ради безпеки ООН.

Як повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко, пов’язано це з проведенням російськими загарбниками «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України.

“Україна запросила термінове засідання Ради безпеки ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України”, – йдеться у повідомленні.

Ніколенко зазначив, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за спроби змінити міжнародно визнані кордони України, що продовжуються, що порушує Статут ООН.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти почали проводити “референдуми” за приєднання захоплених територій України до РФ.

Агентство Телевидения Новости