Як тримають позиції піхотинці під постійними обстрілами: відео від бригади «Холодний яр»

Рідкісний російський гранатомет ГМ-94 дістався бійцям бригади «Холодний яр» після чергового невдалого штурму окупантів.

Піхотинців 93 бригади постійно штурмують групи ПВК «Вагнера», але невдало: неподалік позицій досі лежать тіла ворожих найманців, які ворог не може забрати.

Ворог випускає ракети із протипіхотними мінами, що розкидують міни «Лєпєсток».

Як живуть піхотинці під постійними обстрілами, чим озброєні загарбники та як виглядає робота ворожого танку вночі – дивиться відео.





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