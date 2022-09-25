Вісьмох порушників кордону з Харківщини затримали прикордонники на Закарпатті

Впродовж минулої доби, в рамках оперативно-профілактичних заходів «Рубіж – 2022», військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону припинили декілька спроб незаконного перетину кордону, у результаті чого затримали сімох військовозобов’язаних чоловіків та одну жінку. Усі затримані є мешканцями Харківщини, проте затримували їх прикордонники на різних ділянках кордону.

В усіх випадках правопорушників вдалось затримати завдяки випереджувальній інформації, що надходила від офіцерів оперативно-розшукових відділів.

Одного українця затримав під час спроби подолання загороджувального паркану на українсько-угорському кордоні прикордонний наряд відділу «Лужанка». Решту спритників військовослужбовці затримали на українсько-румунській ділянці кордону.

Трьох, зупинили прикордонні наряди відділу «Тячів» – двоє із них шукали мілководдя поблизу селища Солотвино, третій, «озброївшись» рятувальним жилетом, готувався до запливу на околиці Тячева.

Варто зауважити, що останнім часом, у зв’язку із погіршенням погодних умов та підняттям рівня води у прикордонній Тисі, утікачі від мобілізації починають змінювати, так звані, водні маршрути, віддаючи перевагу сухопутним ділянкам кордону. Так, троє чоловіків та одна жінка із вищезгаданої Харківщини, обираючи спосіб незаконного перетину кордону, вирішили діставатися до сусідньої Румунії високогір’ям. Їх наміри зруйнували прикордонники відділу «Ділове» у ході реалізації наявної оперативної інформації, щодо ймовірного порушення кордону на вказаному напрямку.

Затримана жінка назвалася волонтером, про те, які саме функції вона виконувала пояснювати відмовилася. На усіх правопорушників склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Вже невдовзі оцінку їх діям надаватиме суд.

Агентство Телевидения Новости