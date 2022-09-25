На звільненій Ізюмщині людей закликали не йти по гриби через тотальне замінування

У Міністерстві внутрішніх справ закликали українців не йти по гриби в ліси у звільненому Ізюмському районі через колосальні обсяги замінування.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

«Обсяги замінування колосальні. У нас вже є постраждалі серед піротехніків і працівників, які відновлювали електропостачання. Вони (окупанти – ред.) навіть замінували інфраструктурні об’єкти», – сказав радник.

Також він не радить людям поспішати повертатись на звільнені території.

За його словами, станом на зараз знешкоджено більше 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, працює понад 200 осіб.

«Ізюмщина славиться своїми грибами. Але я би дуже рекомендував зараз утриматись від зборів грибів, бо ліси і обсяги замінування просто надзвичайні», – сказав він.

Смірнов зазначив, що вже є випадки, коли грибників підривалися на розкиданих мінах.

Звільнення Харківської області від окупантів

На початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території області.

10 вересня ЗСУ звільнили від окупантів Ізюм. Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. Там було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Втрата окупантами контролю над Ізюмом вважається найбільшою поразкою рф після того, як навесні від загарбників було звільнено Київську область.

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