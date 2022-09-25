ЗСУ відбили атаки окупантів в семи населених пунктах – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 25 вересня. 214 доба війни.

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости