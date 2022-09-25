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25.09.2022 22:17
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Волонтери вивезли до Харкова двох дітей, які опинились в окупації без матері

Волонтери вивезли до Харкова двох дітей, які опинились в окупації без матері

Сім місяців в селі під Куп’янськом провели двоє дітей, мати яких перед війною виїхала до Польщі на заробітки.

4-річна Єва та 10-річний Кирило жили з бабусею. По допомогу до волонтерів з БФ «Слобожанська Варта» звернулася мама дітей та днями їх вдалося евакуювати з району, який перебуває під постійними обстрілами.

Тож жінка нарешті побачила сина та дочку, а волонтери подарували малим іграшки, про які ті розповідали дорогою до Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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