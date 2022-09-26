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Чверть школярів вчаться у Харкові

Чверть школярів вчаться у Харкові

Усі 210 шкіл міста Харкова дистанційно навчають майже 115 тис. учнів.

Про підсумки першого місяця нового навчального року повідомили у Департаменті освіти

У департаменті зазначили, що у Харкові зараз перебувають 25% учнів, 39% – знаходяться за кордоном. Також у харківських школах отримують освіту 654 дитини зі статусом внутрішньо переміщеної особи, з яких 441 учень – з тимчасово окупованих територій.

Крім того, у 222 класах 63 закладів освіти проходять навчання 329 учнів з особливими потребами.

Всього у місті залишаються та викладають понад 4 тис. педагогів.

Агентство Телевидения Новости

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