Шість поранених цивільних за добу, ворог не припиняє обстріли

Протягом доби окупанти обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони.

У Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Без постраждалих, повідомляють в ХОВА

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 6 осіб. Медики оцінюють їхній стан як середній. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківськоум районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі.

Підрозділи піротехніків зведених загонів ДСНС продовжують розмінувальні роботи. Протягом доби обстежили 26 га територій, знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру.

Наші військові продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки.

Агентство Телевидения Новости