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У Харкові відбувся марш за права ЛГБТ

У Харкові відбувся марш за права ЛГБТ

Щоправда, через загрозу обстрілів його провели під землею, у метро.

Традиційний вересневий “Харківпрайд” організатори вирішили не відміняти через війни, адже наполягають – права людини завжд начасі. На фронті і серед волонтерів є чимало ЛГБТ-людей, дехто вже загинув у боротьбі за вільну та демократичную Україну, в якій повинні бути захищені права всіх, говорять організатори.

ЛГБТ+ спільнота із союзниками та союзницями, вбрані у вишиванки, проїхалися харківським метро. Чим заявили, що ми — ЛГБТ+ українки та українці. Ми беремо активну участь у боротьбі за Україну. Ми — повноцінна частина українського суспільства, йдеться у повідомленні

Хода пройшла та проїхала усіма трьома лініями Харківського метрополітену, відвідала 10 станцій та здійснила 2 переходи.Загалом марш ХарківПрайд пройшов безпечно. Проте стало відомо про напад на одного учасника маршу у центрі міста. Він був у вишиванці і фотографував великий прапор України, тож напад міг ґрунтуватися як на гомофобії, так і на українофобії. Наразі стан здоров’я учасника задовільний.

Агентство Телевидения Новости

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