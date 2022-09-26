Екснардеп Євген Мураєв утік до Відня

Колишній народний депутат, харків’янин Євген Мураєв разом з сім’єю виїхав до ЄС. Про це повідомив журналіст «Української правди», автор розслідування «Батальон «Відень» Михайло Ткач.

«За три дні до повномасштабного наступу Росії Мураєв гучно заявив в ефірі у Гордона. «Я украинец, все что у меня есть находится в Украине, здесь живет моя мама, здесь живут и учатся четверо моих детей и я никуда не собираюсь отсюда уезжать и я готов бороться за свою страну с кем угодно». А потім накивав п’ятами і з нашого інформаційного простору, і з країни», – написав Михайло Ткач у Facebook.

За інформацією журналістів зараз Мураєв з родиною живе у Відні, іноді буває у Братиславі у справах. Журналісти сподіваються скоро дістануть адресу його офісу.

Ткач також опублікував фото дружини Мураєва, яка спричинила затор у центрі Відня, неправильно запакувавши автомобіль.

«На фото дружина Мураєва, яка спричинила затор у центрі Відня, бо запаркувала машину «як дружина Мураєва». На дорозі. І пішла собі на шопінг. Словом, Мураєв – це ще один приклад як палкий проросійський і антиєвропейський політик за першої небезпеки втікає до Європи, а не до Росії. Бо Росія – це болото. А Європа – це рівень життя», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що 25 лютого 2022 року, день після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, Євгеній Мураєв заявляв, що Україні доведеться капітулювати і він давно пропонував дати воду в Крим і розійтися мирно з невизнаними самопроголошеними республіками на Донеччині і Луганщині. Про це пише портал «ПолітХаб».

За місяць до цього Велика Британія звинуватила РФ у прагненні встановити в Україні внаслідок військових дій проросійську адміністрацію на чолі з Євгеном Мураєвим. Сам політик заперечував будь-який такий план.

Після початку повномасштабного нападу РФ на Україну місцезнаходження Мураєва залишалося невідомим. Харківський підприємець пообіцяв 100 000 грн нагороди тому, хто скаже, де перебуває колишній народний депутат.

Агентство Телевидения Новости