В Ізюмі знайшли ще два масові поховання – президент Зеленський

Два великі масові поховання з кількома сотнями людей знайшли на Харківщині. Як повідомляють “Коментарі. Харків”, про це в інтерв’ю CBS News повідомив президент Володимир Зеленський.

Два стихійні цвинтарі також виявлені в Ізюмі, який був звільнений від російської окупації на початку вересня.

“Ми знайшли велике масове поховання з половиною тисячі людей (в Ізюмі – ред.). Сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти вже в дорозі. Вони знайшли ще два масові поховання, великі поховання з сотнями людей. Також йдеться про маленьке містечко Ізюм. У маленькому містечку є ще два масові поховання”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що в першому випадку в Ізюмі були поховані цілі сім’ї, яких катували та вбили. “Дорослі, чоловіки та жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні”, – сказав президент.

Нагадаємо, що в Ізюмі з 16 по 23 вересня було ексгумовано 447 тіл загиблих: 425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей та 22 військовослужбовці ЗСУ. “За кожним ексгумованим тілом слідчими вже призначено судово-медичні експертизи. Ми очікуємо на їх результати і вживатимемо всіх необхідних заходів для встановлення обставин загибелі людей та покарання російських військових”, – зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. За інформацією прес-служби Офісу Генерального прокурора, встановлено, що люди загинули внаслідок мінно-вибухових травм, осколкових, вогнепальних та колото-різаних поранень. У кількох загиблих були пов’язані руки, переламані кістки, у ряду померлих мотузок на шиї. На місці щодня працювали прокурори, поліцейські, судово-медичні експерти, працівники ДСНС, лікарі. Загалом у роботі було задіяно близько 200 осіб.

Агентство Телевидения Новости