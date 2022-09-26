Навіть умовні союзники рф не визнали псевдореферендуми

Туреччина, Сербія та Казахстан не визнають псевдореферендуми, які окупаційна влада РФ проводить на захоплених українських територіях.

Про це повідомляє видання CNN Türk.

“Ми не вважаємо спроби одностороннього референдуму коректними. Раніше ми не визнали кримський референдум 2014 року і його результат. Наша позиція щодо таких референдумів чітка. Ми визнаємо територіальну цілісність українського народу та України і заявляємо, що ми стоїмо на боці України”, – заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Казахстан не визнаватиме результатів псевдореферендумів на окупованому Донбасі, а також на захоплених росією територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це заявив офіційний представник МЗС країни Айбек Смадіяров, повідомляє NUR.KZ

«Що стосується проведення самопроголошеними державами «ЛНР» та «ДНР», та військовими адміністраціями Запорізької та Херсонської областей «референдумів» про приєднання до росії, то Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного співіснування. Наш президент неодноразово, зокрема у своєму нещодавньому виступі з трибуни ООН, чітко заявляв про важливість неухильного дотримання принципу міжнародного права, в основі якого лежить Статут цієї всесвітньої універсальної організації. У Статуті йдеться про відповідальність держав-членів ООН у питанні підтримки миру та дотримання територіальної цілісності держав», – заявив Смадіяров.

Він додав, що Казахстан підтверджує готовність надати посильне сприяння налагодженню політичного діалогу.

ербія, попри близькі відносини з Москвою, не визнає результати заходів на окупованих територіях, які російська влада називає референдумами про приєднання до Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Країни Ніколи Селакович 25 вересня в Белграді.

«Сербія не може визнати ці результати», – заявив він.

Селакович пояснив це рішення, поміж іншого, зобов’язаннями Сербії щодо Хартії ООН та повагою до міжнародного права. За його словами, це «повністю порушило б наші національні та державні інтереси, збереження суверенітету та територіальної цілісності та недоторканність кордонів».

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