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Під Харковом знайшли ще одну катівню окупантів

Під Харковом знайшли ще одну катівню окупантів

У селі Липці Харківського району 23 вересня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями виявили «міліцію» так званої ЛНР, де базувались бойовики псевдореспубліки та російські військові.

У підвальному приміщенні псевдоправоохоронного органу окупанти утримували людей, де піддавали їх жорстоким тортурам. Після цього найманці вивозили людей, попередньо, на територію країни-агресора.

Наразі встановлюються потерпілі від рук російської армії.

Огляд проводився в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області, відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області та співробітниками Дергачівського МРВ Управління СБУ в Харківській області.

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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